Laser in žvižgi so Angleže stali 30 tisočakov 24ur.com Evropska nogometna zveza (Uefa) je Angleški nogometni zvezi (FA) naložila kazen v višini 30.000 evrov zaradi dveh incidentov navijačev na polfinalnem obračunu evropskega prvenstva med Anglijo in Dansko. FA je kazen doletela zaradi uporabe laserja med odločilno enajstmetrovko ter žvižgov med intonacijo danske himne.

