V Kaliforniji kamere ujele ognjeni tornado 24ur.com V mestu Tennant v severni Kaliforniji, kjer divja gozdni požar, je bil posnet redek vremenski fenomen – ognjeni tornado. Gre za pojav, ki nastane, ko se v požaru ob za to ugodnih vetrovih in temperaturah oblikuje vrtinec zraka. Vrtinci večinoma izginejo po nekaj minutah, čeprav so znani tudi primeri, ko je t. i. ognjeni vrag divjal po pol ure.

