V Rusiji v zadnjem dnevu umrlo 752 covidnih bolnikov, največ do zdaj RTV Slovenija V Rusiji so potrdili še 752 smrti ljudi s covidom-19, kar je rekordno število smrtnih žrtev pandemije v 24-urnem obdobju. Tretji val epidemije v Rusiji je posledica zelo nalezljive koronavirusne različice delta in počasnega cepljenja proti covidu-19.

