Mohorič se je trudil: "Dve uri in pol je šel napad na napad, na napad …" Sportal Slovenski državni prvak Matej Mohorič se je danes v 14. etapi kolesarske Dirke po Franciji močno trudil, da bi se prebil v ubežno skupino, a vse do drugega klanca v etapi prav nikomur ni uspelo pobegniti glavnini. Tempo je bil neznosen, stvari so se nekoliko umirile še po 90 kilometrih etape. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je dogajanje le opazoval, osredotočen je bil na morebitne napade konkurentov v skupnem seštevku. Teh pa ni bilo.

