V Avstriji do 3000 evrov kazni za gosta, ki ne upošteva pogoja PCT 24ur.com Medtem ko lahko v Sloveniji na terasi lokala pojemo kosilo brez izpolnjevanja pogoja PCT, je v sosednji Avstriji nekoliko drugače. Tam je pravilo PCT vstopnica tako za restavracije, hotele in frizerske salone, kot tudi za letna zunanja kopališča, poleg tega pa gostinci, hotelirji in drugi ponudniki sami preverjajo, ali gostje izpolnjujejo pogoje za vstop. Goste morajo tudi registrirati.

