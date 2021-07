Pozor, v visokogorju je sneg, odlamljajo se skale zurnal24.si Policijski helikopter je včeraj in danes, v petek in soboto, kar sedemkrat poletel na pomoč v gore. Policija opozarja, da so razmere v gorah zahtevne. Kar dvakrat se je zgodilo, da so planinci, neustrezno opremljeni obtičali zaradi snega.

