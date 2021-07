Ob 120. obletnici rojstva slovenskega dramatika in pisatelja Slavka Gruma (2. avgust 1901 - 3. avgust 1949), čigar zapuščino hrani Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto v Posebnih zbirkah Boga Komelja, je na novomeškem Glavnem trgu v juliju in avgustu na ogled razstava o njegovem življenju in delu z naslovom »Pišem, ker pisati moram«. preberite več » ...