Število smrtnih žrtev porušenja stavbe na Floridi se je povzpelo na 86 Politikis Iz ruševin stanovanjske stavbe na Floridi, ki se je porušila pred več kot dvema tednoma, so reševalci danes potegnili še sedem trupel. Skupno je doslej porušenje stavbe po zadnjih podatkih zahtevalo 86 smrtih žrtev. Pogrešajo še 43 ljudi, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile pristojne oblasti. 12-nadstropna stavba Champlain Towers South v

