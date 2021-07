V Rusiji rekordno število dnevnih smrti zaradi covida-19 Politikis V Rusiji so včeraj potrdili 752 smrti zaradi covida-19, kar je rekordno število smrtih žrtev pandemije v 24-urnem obdobju. Rusija se trenutno sooča s tretjim valom epidemije, ki je posledica prisotnosti zelo nalezljive različice delta in počasnega cepljenja proti covidu-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rusija je v zadnjih 12 dneh sedemkrat zabeležila rekordne vrednosti […] The post V Ru ...

