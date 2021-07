V nesreči so posredovali poklicni gasilci iz Maribora in prostovoljni gasilci iz Gornje Radgone, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, očistili po vozišču razlite motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem. V naselju Zgornje Verjane v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah se je nekaj po 1. uri ponoči osebno vozilo prevrnilo na streho. Zaradi […] The post Na območju občine Sveta ...