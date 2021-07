(Poirier vs. McGregor 3) Američan prepotentnega Irca dobesedno nalomil; slednji končal z zlomom noge Politikis Ameriški borec Dustin Poirier si je sinoči v Las Vegasu z zmago s tehničnim nokavtom zagotovil zmago v seriji treh borb z zloglasnim Irskim borcem mešanih veščin Conorjem McGregorjem. Ta je ob tem doživel zlom noge, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Borba je bila prekinjena po koncu prve runde, potem ko so McGregorja morali odnesti […] The post (Poirier vs. McGregor 3) Američan prepotentnega ...

