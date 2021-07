Hrvaška dvojca najboljša v Wimbledonu Sportal Hrvaška teniška igralca Nikola Mektić in Mate Pavić sta v finalu moških dvojic na tretjem teniškem turnirju sezone za grand slam v Wimbledonu, kjer sta bil prva nosilca, premagala špansko-argentinsko navezo Marcela Granollersa in Horacia Zeballosa. Po dveh urah in 41 minutah je bilo 6:4, 7:6 (5), 2:6 in 7:5.

