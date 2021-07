Na ozki cesti ni dala prostora nasproti vozečemu vozniku. Ta je bil v nesreči hudo poškodovan Lokalec.si V jutranjih urah je prišlo do prometne nesreče s težjo telesno poškodbo na lokalni cesti v okolici Slovenske Bistrice. V nesreči sta bili udeleženi dve osebni vozili, enega je vozila voznica po ozki cesti, kjer je srečavanje vozil oteženo, in ni ustavila svojega vozila in omogočila varnega srečanja z drugim voznikom osebnega avtomobila, ki je v trenutku pra ...

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tadej Pogačar

Luka Dončić

Borut Pahor

Eva Boto