Dosežek brez roka trajanja: Rok Bračko in Rok Možič spisala zgodovino Delo Slovenska odbojkarja na mivki Rok Možič in Rok Bračko sta v Izmirju v Turčiji osvojila naslov evropskih prvakov do 20 let.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Turčija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Andrej Vizjak

Tadej Pogačar

Borut Pahor

Luka Dončić