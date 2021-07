“Če Janša česa nima, potem nima medijev. Pritiski pa so zmeraj bili in bodo. Če jemlješ kot pritisk, da ti nekdo reče, ‘kaj to delaš’, to zame ni pritisk, je pa opozorilo, ampak to še ne pomeni nedovoljeno poseganje. Nečesa se morate zavedati: tudi moje izjave, moja stališča glede RTVS niso prisila. S stališči opozarjam na stvari, ki jih vidim, in kar je za razmislek. In kaj bi bila prisila? Če bi ...