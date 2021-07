AOC predstavlja 15,6-palčni prenosni monitor I1601P s hibridnima USB-C in USB-A povezavama Računalniške novice Zaslonski specialist AOC razširja svojo ponudbo prenosnih monitorjev z novim I1601P. Prenosni zasloni so enostavna rešitev, da iz enega monitorja dobite več zaslonsko razširitev, ne glede na to, ali ste na poti, v službi ali v majhni domači pisarni. AOC predstavlja 15,6-palčni prenosni monitor I1601P s hibridnima USB-C in USB-A povezavama objavljeno na Računalniške novice. ...

