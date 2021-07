Princ George finale spremljal na tribuni s Čeferinom 24ur.com Finale evropskega nogometa, v sklopu katerega sta se za naslov najboljše borili Anglija in Italija, so si v živo ogledali tudi člani kraljeve družine Kate Middleton, princ William in njun sin, princ George. 7-letnik je za to priložnost nosil suknjič in kravato v barvah angleške zastave. Z zanimanjem je spremljal dogajanje na zelenici, kar so ujele tudi kamere. Ob kraljevi trojici pa je sedel nihč...

Oglasi