Drugi vročinski val v ZDA: požari in temperature nad 50 stopinj Celzija #video SiOL.net Zahodni del ZDA je zajel drugi vročinski val letošnjega leta, ki sledi prvemu junijskemu valu. V Las Vegasu so v soboto namerili rekordnih 47 stopinj Celzija, v kalifornijski Dolini smrti pa že v petek 54 stopinj in v soboto 53 stopinj Celzija.

