Pošta Slovenije pred olimpijskimi igrami izdala priložnostne olimpijske znamke Lokalec.si Pošta Slovenije je danes izdala priložnostne poštne znamke, posvečene olimpijskim igram. Igre trajajo od 23. julija do 8. avgusta, gosti pa jih Tokio. Motiva jadranja in športnega plezanja Letošnje poletne olimpijske igre, ki jih bo gostilo mesto Tokio med 23. julijem in 8. avgustom, bo Pošta Slovenije obeležila tudi na dveh slovenskih poštnih znamkah, ki bosta izšli v mali poli ...

Olimpijske igre

Pošta Slovenije

