Gruzijski snemalec umrl po napadu nasprotnikov parade ponosa na novinarje 24ur.com Iz Evropske unije prihajajo ostre obsodbe nasilja proti organizatorjem Pride parade, ki bi morala potekat v gruzijski prestolnici Tbilisi, a je bila nato odpovedana. Protestniki so namreč napadli sedež LGBTQ+ aktivistov v mestu in povzročili veliko materialne škode. Med drugim so poškodovali inventar v pisarnah ter potrgali ali odstranili mavrične zastave. Fizično so napadli tudi več novinarjev, ...

