Nesramnost: za poslanca SDS Grimsa so poplave v Ljubljani "karma", ker naj bi zaradi Ljubljančanov v Reporter Škodoželjni poslanec SDS Branko Grims se je na twitterju naslajal nad težavami Ljubljančanov, ki jim je včerajšnji dež zalil kleti, ceste in podvoze. "Samo par minut po tem, ko so levičarski mediji iz Ljubljane z lažmi in manipulacijo zrušili zakon, ki je

Sorodno





























Oglasi