Odgovorna spolnost tudi med počitnicami in dopusti Primorske novice Čas počitnic je pogosto povezan z večjim tveganjem za prenos spolno prenosljivih okužb in z nenačrtovanimi nosečnostmi, navajajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Zato opozarjajo na pomembnost odgovorne spolnosti in izogibanja nezaščitenih spolnih odnosov, predvsem z neznanci.

