Do septembra prihodnje leto težko pričakovana brv Irča vas Dolenjski list Novomeški župan Gregor Macedoni in predsednik uprave izbranega izvajalca novomeškega CGP Martin Gosenca sta danes v Hiši Fink podpisala pogodbo za gradnjo težko pričakovane in dolgo napovedovane brvi Irča vas. Kot je znano, se je vse skupaj zavleklo zaradi lastniških razmerij na levem bregu, sredi junija pa je občina s sodbo upravnega sodišča dobila že trinajsto formalno potrditev njihovih posto ...

