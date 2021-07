Se spomniš tiste živčnosti, ko si vtipkal svoje uporabniško ime in geslo in čakal rezultate mature? To zoprno čakanje so danes doživeli dijaki 4. letnikov, saj so izvedeli, ali so se odrezali dovolj dobro za njihovo prvo izbiro študija, ali ne. Ministrstvo za šolstvo je danes objavilo rezultate spomladanskega roka mature. Splošno maturo je opravilo […] Prispevek Znani so rezultati mature! izvira s ...