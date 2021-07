Razbita kriminalna združba, ki je tihotapila ljudi, predvsem z območja Kosova in Albanije RTV Slovenija Španska policija je v tesnem sodelovanju z albanskimi kolegi in med drugim v sodelovanju s Slovenijo razbila kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem ljudi in ponarejanjem dokumentov.

