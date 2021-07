Reynders kritičen do odločitve Malte o zaprtju meje za necepljene 24ur.com Malta je v petek sporočila, da v strahu pred novim valom epidemije zapira svoje meje za vse, ki niso cepljeni proti covidu-19. Tako so postali prva država v EU, ki se je odločila za tako skrajno potezo. Evropski komisar za pravosodje je napovedal, da se bo Evropska komisija pogovorila z malteško vlado in skušala najti rešitev.

