McGregor po prestani operaciji: Počutim se izjemno! 24ur.com Sobotni tretji dvoboj med Conorjem McGregorjem in Dustinom Poirierjem se je končal vse prej kot pričakovano. Razvpiti Irec si je v prvi rundi pridelal zlom noge in tako prizorišče zapustil na nosilih. Kljub dramatičnemu dogajanju je misli že takoj usmeril v prihodnost in iskanju novega obračuna. V ponedeljek je že uspešno prestal operacijo in povedal, da se bo vrnil še močnejši kot kdaj koli prej...

