Princ William: Motijo me rasistične opazke po nogometni tekmi 24ur.com Po porazu Anglije na nogometnem tekmovanju Euro 2020 so se na družbenih omrežjih pojavile rasistične objave, v katerih so jezni navijači zmerjali temnopolte nogometaše Anglije. Žaljivke pa niso zmotile le nogometašev, oglasila sta se tudi princ William in premier Boris Johnson. Angleška reprezentanca je po podaljških in enajstmetrovkah izgubila proti reprezentanci Italije.

