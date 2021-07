Teamgroup T-Force RGB diski in rami ter najnovejše A2 spominske kartice Računalniške novice Predstavljamo nove, doslej najhitrejše microSD spominske kartice Teamgroup T-Force kategorije A2, ki so kompataibilne tudi z Niintendo Switch; RGB SSD-je in RGB spominske module DDR4 naslednje generacije. Že na zalogi pri dobavitelju! Teamgroup T-Force RGB diski in rami ter najnovejše A2 spominske kartice objavljeno na Računalniške novice. ...

Oglasi