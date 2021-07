Zunanji ministri EU na zasedanju Sveta o geopolitiki novih tehnologij, Stateškem kompasu in Etiopiji Vlada RS Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je danes udeležil rednega zasedanja Sveta Evropske unije za zunanje zadeve. Med osrednjimi temami zasedanja so ministri obravnavali geopolitiko novih tehnologij, Strateški kompas in Etiopijo.

