Frontex na litovsko mejo z Belorusijo pošilja okrepitve RTV Slovenija Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex bo na mejo med Litvo in Belorusijo poslala dodatne okrepitve v podporo litovskim varnostnim silam. Samo v prvem tednu julija so zaznali 800 nezakonitih prehodov meje iz Belorusije v Litvo.

