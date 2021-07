Nad poslance SDS s fizičnim nasiljem in grožnjami s smrtjo: Avto Žnidarja polili z neznano tekočino, Politikis Predsednik DZ Igor Zorčič je napade na nekatere poslance po sprejetju zakona o nalezljivih boleznih, pri čemer je odmeval primer nasilja do vodje poslancev NSi Jožefa Horvata pred DZ, v današnji izjavi označil za nedopustne. “Menim, da so šli nekateri celo tako daleč, da bomo razmislili o vložitvi kazenske ovadbe,” je napovedal Zorčič. V zadnjem […] The post Nad poslance SDS s fizičnim nasiljem in ...

