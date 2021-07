V Sydneyju se novi koronavirus še naprej pospešeno širi Politikis V Avstraliji so danes znova potrdili večje število novih okužb z novim koronavirusom. V Sydneyju so v zadnjih 24 urah potrdili še 112 okužb, kar je rekord v tem valu, čeprav v metropoli že tretji teden veljajo strogi omejitveni ukrepi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Novi koronavirus se je razširil v številne soseske v mestu. […] The post V Sydneyju se novi koronavirus še naprej pospešeno ...

Sorodno







































































































Oglasi