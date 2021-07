Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je v nedeljo v Fossoliju pri Carpiju v Emilji - Romanji spomnila internirancev v taborišču in se njihovim sorodnikom opravičila za povzročeno zlo. »Sramujem se, da so moji rojaki ravnali tako surovo in nasilno,« je dejala Von der Leyen. Spominska slovesnost je sovpadala z obletnico pokola (12.7.1944), v katerem so esesovci najprej zverinsko muči ...