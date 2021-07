Luka in soigralci, ste videli TO?! Kaj se dogaja z AMERIŠKIMI KOŠARKARJI?! Tega si ni upal napovedat Ekipa Moška košarkarska reprezentanca ZDA je v seriji pripravljalnih tekem pred olimpijskimi igrami v Tokiu doživela še drugi poraz. V pretekli noči so bili v Las Vegasu od prvih favoritov za olimpijsko zlato z 91:83 boljši Avstralci.



Več na Ekipa24.si

Sorodno





Oglasi