Objavljen razpis za podporo družinam v tveganih ali visoko konfliktnih situacijah Lokalec.si Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo razpis za financiranje psihosocialnih programov za podporo družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah. Razpisane vsebine bodo financirane od septembra letos do septembra prihodnjega leta, je na spletni strani objavilo ministrstvo. Podpora in reševanje problematike družin v tveganih in visok...

