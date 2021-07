Cepljenje brez naročanja v Kranjski Gori in Mojstrani Gorenjski glas Kranjska Gora – Občina Kranjska Gora v sodelovanju z Zdravstvenim domom Jesenice organizira cepljenje brez naročanja, ki bo potekalo v sredo, 14. julija, v Zdravstveni ambulanti v Mojstrani od 14. do 15. ure s cepivom Johnsson in od 15. do 17.

