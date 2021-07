Na Kubi so po podatkih nevladne organizacije Amnesty International v povezavi s prvimi protivladnimi množičnimi protesti po desetletjih aretirali 115 ljudi. Med njimi so vidnejši aktivisti in novinarji. V državi so omejili dostop do interneta, tako da v svet prihaja manj informacij o tamkajšnjem dogajanju, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kljub omejitvi dostopa do interneta […] The post Ljudst ...