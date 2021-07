Novoizvoljeni rektor ljubljanske univerze Majdič pozval študente k cepljenju Politikis Novoizvoljeni rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič je študente pozval k cepljenju proti covidu-19. Kot je dejal v nagovoru preko videopovezave, si ne smemo in ne moremo privoščiti še enega takšnega študijskega leta, kot je bilo prejšnje, ter dodal, da si lahko s cepljenjem sami zagotovimo zdravo in nemoteno delo brez zapiranja šolskih ustanov. “V času, […] The post Novoizvoljeni rektor ljublj ...

Sorodno







































Oglasi Omenjeni korona virus

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Vasko Simoniti

Tadej Pogačar

Andrej Vizjak

Luka Dončić