Vlada RS je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covida-19, ki se ga uporablja od 15. julija 2021. Z njim se ukinjajo seznami držav, izenačujejo se pogoji za vstop v Slovenijo: za vse velja pogoj PCT, dokazila so lahko tudi evropsko digitalno covidno potrdilo in digitalno covidno potrdilo tretje države, ostajata le dve izjemi za vstop v Slo ...