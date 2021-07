Serija vlomov v vozila na Nanosu Primorske novice Ajdovski policisti obravnavajo pet vlomov v avtomobile, ki so se zgodili v noči iz sobote na nedeljo na parkirišču turističnega objekta na Nanosu. V času vlomov so bili oškodovanci povsem blizu. Iz nekaterih vozil niso ničesar ukradli, v posameznih primerih pa so ukradli denar iz denarnic. Prav tako je nastala škoda na vozilih zaradi vloma. Policisti nadaljujejo preiskavo okoliščin kaznivih dejanj. Po zaključku preiskave bodo podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo v Novi Gorici.

