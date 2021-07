Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1E) Vlada RS Poslanci Državnega zbora so danes s 67-imi glasovi za in brez glasu proti sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1E).

