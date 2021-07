Fundacija Narodni dom prireja danes ob 19. uri v sodelovanju s krovnima organizacijama SKGZ in SSO slovesnost v veliki dvorani Narodnega doma ob stoprvi obletnici fašističnega požiga stavbe. Prisotne bodo nagovorili predsednik fundacije Rado Race, ministrica Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch in v imenu deželne vlade FJK Pierpaolo Roberti. Delegacija bo nato n ...