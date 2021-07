HULIGANI! Po porazu Anglije oropali dirkača F1! Kaj in koliko so mu vzeli! Tu so podrobnosti... Ekipa Dogajanje pred in na stadionu Wembley ob finalu evropskega nogometnega prvenstva med Italijo in Anglijo je v Veliki Britaniji poskrbelo za številne ostre odzive, razkrili pa so še en primer nasilnega vedenja.



Več na Ekipa24.si

Sorodno

Oglasi