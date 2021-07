Odkar je v Južni Afriki prejšnji teden za zapahi pristal nekdanji predsednik Jacob Zuma, se v državi vsakodnevno vrstijo protesti, ki postajajo vse bolj nasilni. Število smrtnih žrtev se je danes povzpelo na 32. Pristojne oblasti so že vpoklicale vojsko, da bo pomagala zatreti nasilje in plenjenje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Do zdaj je […] The post Nasilni nemiri v Južni Afriki doslej ...