Sumljiva pošiljka na sedežu podjetja v Ljubljani. Policija: Ni šlo za nevarno snov. RTV Slovenija Ljubljanski policisti so obravnavali primer sumljive pošiljke, ki so jo zjutraj odkrili pri pregledu pošte v enem izmed podjetij na Viču. Popoldne pa so sporočili, da je analiza prašnate snovi pokazala, da ne gre za nevarno snov.

