Z območja Pivole odstranili za 650 ton blata in zemljine 24ur.com Z območja Pivole v občini Hoče-Slivnica, kjer je bilo nelegalno odloženo komunalno blato, so odpeljali še zadnja dva tovornjaka blata in zemljine. Skupno je družba Kostak v enem mesecu z območja odpeljala za okoli 650 ton blata in zemljine, je povedala Tanja Podgoršek z direkcije za vode. Stroški bodo verjetno znašali nekaj sto tisoč evrov.

