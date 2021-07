Predsednik DZ pozval vlado k vzpostavitvi socialnega dialoga RTV Slovenija Predsednik DZ Igor Zorčič je sprejel predsednike reprezentativnih sindikalnih central, članic Ekonomsko-socialnega sveta, ki so ga opozorili na to, da ESS ne deluje. Zorčič je zato ministra Janeza Ciglerja Kralja in vlado pozval, naj dialog vzpostavita.

