Safe.si: Zaradi družbenih omrežij ogrožena samopodoba najstnikov RTV Slovenija V času epidemije so mladi veliko časa preživeli v spletnem okolju, kjer so se srečevali z objavami z idealiziranimi podobami. Spremljanje takšnih objav ima lahko negativen vpliv na odraščajoče najstnike in njihovo samopodobo,, opozarjajo na Safe. si.

