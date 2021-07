Primer 20-letnika, ki je načrtoval streljanje: zaslišan psihiater #video SiOL.net Na kranjskem okrožnem sodišču pa se je danes nadaljevalo sojenje 20-letniku iz Krope, ki naj bi aprila iz maščevanja nameraval postreliti nekdanje sošolce in nekatere učitelje. Ali je bil med nakupom pet tisoč evrov vrednega orožja prek temnega spleta in načrtovanjem strelskega napada neprišteven, psihiater javnosti ni razkril. Dvajsetletnik, ki pripor prestaja v psihiatrični bolnišnici in se je v...

